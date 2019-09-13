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Проект: В регионах

На Дону прошла конференция лучших антихакеров России

Текст: Николай Грищенко
Более 400 IT-специалистов из 35 регионов приняли участие в работе IV Всероссийской конференции по информационной безопасности и импортозамещению. Свои наработки представили более 20 крупнейших отечественных разработчиков программного обеспечения.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Герман Лопаткин: В условиях курса на импортозамещение отечественные разработки в сфере защиты информации становятся как никогда актуальны. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Герман Лопаткин: В условиях курса на импортозамещение отечественные разработки в сфере защиты информации становятся как никогда актуальны. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Ростовская область выбрана местом проведения конференции как один из регионов - лидеров развития цифровой инфраструктуры. Три из четырех миллионов жителей Ростовской области пользуются порталом "Госуслуги". При это 100 процентов региональных госуслуг доступны в цифровом виде, а "умные дома", как, например, в Таганроге, делают жизнь гораздо комфортнее. Однако, чем больше цифровые технологии проникают в жизнь, тем серьезнее встает вопрос защиты от киберугроз.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин отметил, что основной тенденцией защиты информации на сегодняшний день является отказ от зарубежных разработок и оборудования.

- Мы активно развиваем интернет-технологии, и если мы сейчас не научимся их правильно защищать, то просто останемся один на один со своими разработками. В условиях курса на импортозамещение отечественные разработки в сфере защиты информации становятся как никогда актуальны, - подчеркнул Герман Лопаткин.

Он также напомнил, что одним из самых масштабных проектов в этой сфере, реализованным в регионе, является введение электронной системы документооборота в органах власти. На сегодняшний день уже более 17 тысяч сотрудников муниципалитетов Дона работают в защищенном сегменте интернета. Все процессы построены на российском оборудовании и программном обеспечении.

В ходе конференции эксперты IT-индустрии отметили, что изменилось количество и качество хакерских атак. Число фишинговых (фальшивых) рассылок и писем с вредоносными вложениями растет в геометрической прогрессии. По мнению аналитиков, к концу 2019 года 90 процентов всех атак будет направлено на людей. Изменились и цели хакеров: раньше их задачей было проникнуть в закрытые компьютерные сети и потребовать выкуп, то сейчас основной целью злоумышленников является похищение информации и перепродажа ее на черном рынке, даркнете.

Для противодействия хакерам крупнейшие компании связи нацелились развивать потенциал Дона в сфере информационной безопасности. С этой целью к 2020 году в Ростове-на-Дону будет открыт центр подготовки специалистов по мониторингу и реагированию на киберугрозы.

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