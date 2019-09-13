На Дону зафиксировано 72 случая лихорадки Западного Нила

В Ростовской области медики зарегистрировали 72 случая лихорадки Западного Нила, из них 30 - в Ростове-на-Дону. Заболевания также отмечены в Таганроге, Батайске и в семи районах области.

Как сообщает пресс-служба регионального Росздравнадзора, тяжелая болезнь имеет сезонную направленность и передается через укусы комаров. В зоне риска оказывается население, живущее по берегам рек и озер, где имеется большое количество диких водоплавающих птиц и комаров, а также городские жители, посещающие дачные участки и базы отдыха.

Для предотвращения распространения лихорадки Западного Нила администрацией Ростова-на-Дону выделены дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки городских парков и скверам, зоопарку и левобережью Дона. Кроме того, будет проверены подвалы жилых и общественных зданий.

Главам районов города дано поручение ликвидировать несанкционированные свалки и провести покос сорняков.