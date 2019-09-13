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13.09.2019 12:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрушев: На юге РФ заблокировано около 88 тысяч экстремистских сайтов

Текст: Иван Егоров
На юге России в этом году было заблокировано около 88 тысяч интернет-сайтов с экстремистской и террористической информацией. Еще более чем со 100 тысяч таких ресурсов противоправная информация была удалена. Об этом в пятницу на выездном совещании в Волгограде заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В целом, по его словам, Роскомнадзором было обработано порядка 460 тысяч обращений об обнаружении противоправной информации экстремистской и террористической направленности, исполнено более 50 тысяч судебных решений о запрете к ее распространению.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что касается вопросов кибербезопасности в органах власти, то как отметил секретарь Совбеза, проверки в органах государственной власти и местного самоуправления свидетельствуют о допускаемых нарушениях правил защиты служебной информации. Это по его словам, прежде всего касается работы на компьютерах, подключенных к интернету. Как отметил Патрушев, чиновники зачастую используют неучтенные съемные носители информации, несертифицированное программное обеспечение. Кроме того, отмечается и несанкционированное подключение мобильных устройств и беспроводных точек доступа, взаимодействующих с сетью интернет. Николай Патрушев попросил руководителей регионов в Южном федеральном округе обратить на эти вопросы особое внимание и принять меры по недопущению подобных нарушений и защите служебной информации.

Фото: Иван Егоров
Патрушев обсудил с Интерполом кибербезопасность

В прошлом году на аналогичном совещании Патрушев констатировал, что государственные ресурсы на юге России оказались слабо защищены от хакерских атак, и предупредил о значительно возросшем диапазоне задач компьютерной разведки иностранных спецслужб. Второй вопрос совещания был посвящен угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как отметил Патрушев, на юге России риск таких угроз остается высоким. Он подчеркнул, что к сожалению, количество чрезвычайных ситуаций и пострадавших от них людей остается значительным. Только в прошлом году и первой половине этого года на юге России в результате ЧС пострадало более 6 тысяч человек, 151 человек погиб, при этом ущерб составил 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Сложной остается и пожарная обстановка. В прошлом году в округе зарегистрировано более 59 тысяч пожаров и возгораний сухой растительности. Жертвами пожаров стали 722 человека.

По словам, секретаря СБ РФ не снижается риск возникновения техногенных ЧС в связи со значительной изношенностью оборудования на промышленных объектах, среди которых есть потенциально опасные объекты. Так негативная ситуация складывается в нефтегазовой сфере, где наблюдается рост числа аварий по причине изношенности нефтепроводов. Как отметил Патрушев, например, в Волгоградской области 85 процентов трубопроводов введены в эксплуатацию более 50 лет назад.

Тревогу, по словам Патрушева, вызывает и неудовлетворительное состояние ряда гидротехнических сооружений. В частности, наибольшее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений выявлено в Астраханской области, Крыму и Севастополе В то же время, наличие проблемных объектов размещения отходов производства и потребления усиливает риск возникновения чрезвычайных экологических ситуаций.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности ЮФО
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