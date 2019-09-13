Ростов-на-Дону отмечает 270-летний юбилей

"Наша общая задача - сделать Ростов максимально комфортным и безопасным", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на торжественном собрании, посвященном 270-летию донской столицы. Масштабное празднование юбилея начинается сегодня, в пятницу, и продлится три дня, до 15 сентября включительно.

Программа празднования очень насыщенная: на выходных пройдет грандиозное авиашоу, выступление Басты и дискотека от DJ Groove, джазовый фестиваль, несколько гастрономических фестивалей с кухнями народов Дона (а также флэшмоб - повара испекут рекордного размера курник, из кусочков которого сложат огромную цифру "270"), парад судов в акватории Дона, конкурс "Мисс молодежь Ростова", турнир бодибилдеров и многое-другое. Все ростовчане и гости города найдут развлечения себе по вкусу.

Как отметил губернатор, Ростов гордится своей историей и при этом смотрит вперед. В рамках нацпроектов огромное внимание уделяется медицине и образованию, благоустройству, ведь именно от них во многом зависит качество жизни людей. Город развивается, растут новые микрорайоны, а это значит, что городу нужны новые школы и детские сады. Два года назад глава региона открывал школу на Левенцовке (к слову, по оснащению и учебным программам она уже стала образцово-показательной для всех регионов Юга), а в этом году первый звонок прозвенел и в Суворовском микрорайоне. Это одна из крупнейших школ на Юге. Еще одна строится в районе "Красный Аксай". Она примет учеников до конца этого года. Планируется построить еще шесть детских садов. Кроме того, будет выполнен капремонт консультативной поликлиники Областной детской больницы и построен хирургический центр инновационных технологий, на базе ДГТУ откроется уже сформирован научно-образовательный центр мирового уровня и так далее.

Много планов у властей по озеленению города и восстановлению "экологичных" общественных пространств. Например, планируется благоустроить парки "Осенний" и "Вересаево" и "первую милю" реки Темерник.

- Мегаполис будущего трудно представить без концепции "умного города". Управление структурами Ростова, экономикой, социальной сферой, инженерными системами, включая ЖКХ, благоустройство, транспорт, экологию, уже в ближайшее время должно быть ориентировано на интеллектуальные технологии, - отметил губернатор. При этом максимальный эффект можно получить только от слаженной и гармоничной работы этих систем. - Мы глубоко благодарны старшим поколениям, которые смогли в вихре столетий выстоять и оставить нам в наследство мощный и обаятельный Ростов-на-Дону. Город, которым мы гордимся и который любим. Не потерять этот Ростов и, одновременно, дать ему новый импульс для жизни - наша общая задача, - отметил глава региона.