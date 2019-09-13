В ДТП на западе Крыма погибли три человека

На трассе Евпатория - Мирный неподалеку от села Ромашкино при столкновении легковых автомобилей Chevrolet и Kia погибли три человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

ДТП произошло на высоких скоростях, поэтому обе иномарки сильно искорежены. Kia от мощного удара вынесло за пределы проезжей части.

- Сейчас уточняется количество пострадавших. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. По факту ДТП проводится проверка, - добавили в министерстве.

В ГУ МЧС по республике рассказали, что к месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования. Они оградили зону аварии сигнальными конусами и отключили клеммы аккумуляторов авто.