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13.09.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП на западе Крыма погибли три человека

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

На трассе Евпатория - Мирный неподалеку от села Ромашкино при столкновении легковых автомобилей Chevrolet и Kia погибли три человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

ДТП произошло на высоких скоростях, поэтому обе иномарки сильно искорежены. Kia от мощного удара вынесло за пределы проезжей части.

- Сейчас уточняется количество пострадавших. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. По факту ДТП проводится проверка, - добавили в министерстве.

В ГУ МЧС по республике рассказали, что к месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования. Они оградили зону аварии сигнальными конусами и отключили клеммы аккумуляторов авто.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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