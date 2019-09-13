В Калмыкии в лобовом ДТП погибли 4 гражданина Беларуси

В Калмыкии в результате лобового столкновения грузовика Volvo и легкового автомобиля Renault Laguna погибли четыре гражданина Беларуси. Дипломатическое представительство РБ подтвердило гибель белорусских граждан - мужчин 1992 и 1993 годов рождения.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, столкновение произошло в ночь с 12 на 13 сентября на 51-м километре автодороги Яшкуль - Комсомольский в районе поселка Адык Черноземельского района.

По предварительной версии, 26-летний житель Беларуси наехал на животное, в результате чего легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с грузовым автомобилем Volvo под управлением жителя Дагестана. В результате столкновения три человека погибли на месте происшествия, а еще один мужчина скончался в больнице.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.