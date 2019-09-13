Волгоградский суд вынес приговор строителю-убийце

Волгоградский областной суд признал виновным 22-летнего жителя Городищенского района в убийстве 42-летней женщины. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Как сообщает прокуратура региона, подсудимый осенью прошлого года занимался строительством по найму гаража на территории частного домовладения в хуторе Варламов. В момент работы у него возникла идея похитить деньги, и поэтому он вернулся в дом нанимателей.

Рано утром 13 октября 2018 года злоумышленник, заметив, что глава семьи ушел в поле, проник в домовладение и начал искать деньги. В это время дома находилась 42-летняя хозяйка с двумя сыновьями 2 и 4 лет. После того как женщина обнаружила злоумышленника, он набросился на нее с молотком и убил. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину, но на суде отказался от показаний. Тем не менее решением суда он признан виновным.