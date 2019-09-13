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13.09.2019 16:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградский суд вынес приговор строителю-убийце

Текст: Николай Грищенко

Волгоградский областной суд признал виновным 22-летнего жителя Городищенского района в убийстве 42-летней женщины. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Как сообщает прокуратура региона, подсудимый осенью прошлого года занимался строительством по найму гаража на территории частного домовладения в хуторе Варламов. В момент работы у него возникла идея похитить деньги, и поэтому он вернулся в дом нанимателей.

В Калмыкии в лобовом ДТП погибли 4 гражданина Беларуси

Рано утром 13 октября 2018 года злоумышленник, заметив, что глава семьи ушел в поле, проник в домовладение и начал искать деньги. В это время дома находилась 42-летняя хозяйка с двумя сыновьями 2 и 4 лет. После того как женщина обнаружила злоумышленника, он набросился на нее с молотком и убил. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину, но на суде отказался от показаний. Тем не менее решением суда он признан виновным.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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