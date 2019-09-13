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13.09.2019 10:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы зарплаты "айтишников" в разных регионах России

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

IT-специалисты входят в список из десяти самых востребованных профессий в России. Работодатели ищут программистов, IT-инженеров, специалистов по коммуникациям и управлению проектами.
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По количеству открытых вакансий Свердловская область занимает четвертое место и уступает Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирской области. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса HeadHunter. Здесь на "айтишников" приходится 10% от всех вакансий в регионе. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели новым сотрудникам - 47 тысяч рублей.

В среднем по стране "айтишникам" предлагают работу с зарплатой в 52,2 тысячи рублей. В Москве - 80 тысяч, в Санкт-Петербурге - 60 тысяч, в Новосибирской области - 50 тысяч рублей.

Как отмечает в сообщении руководитель пресс-службы компании Анна Осипова, на Среднем Урале на одну вакансию в сфере информационных технологий приходится 1,9 резюме, в Москве и соседней Челябинской области, например, этот показатель равен 2,8, как и в среднем по стране. В Санкт-Петербурге одна предложение о работе приходится на 2,7 резюме, в Новосибирской области - 1,7, в Башкортостане - 4,1. В компании прокомментировали, что нормой для рынка труда считается соотношение 5-6 резюме на одну вакансию. Хороших специалистов не хватает, и в ближайшее время это не изменится.

Помимо хорошей зарплаты, работодатели готовы к дополнительным тратам, чтобы привлечь профессионала. "Айтишникам" предлагают хорошее рабочее место в уютном офисе, возможность работать из дома, ДМС, гибкий график, корпоративные мероприятия, подарки по праздникам и оплату сверхурочного рабочего времени. Соискателям же важно иметь возможность продвинуться по карьерной лестнице, пройти за счет компании дополнительное обучение, и иметь хорошо оборудованное рабочее место. При условии максимальной заботы со стороны работодателя, они бы согласились и работать больше, чем положено.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь УрФО Свердловская область ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург СФО Новосибирская область
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