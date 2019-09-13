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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре задержаны байкеры, грабившие и избивавшие желающих уйти из их клуба

Текст: Юлия Мякишева

В Сургуте байкеры избили мужчину за выход из их клуба и отобрали автомобиль, к другому забрались домой и похитили технику. Сейчас полиция ищет других пострадавших, а трое подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.

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Сургутянин 1990 года рождения вступил клуб в этом году. Через какое-то время он выразил несогласие с некоторыми правилами, после чего несколько участников стали вынуждать мужчину покинуть общество. После того, как он это сделал, его заперли в гараже и продержали там всю ночь, угрожая ножом и избивая. Они потребовали передать им автомобиль Toyota стоимостью 280 тысяч рублей, что и сделал потерпевший. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Несколько месяцев парень пытался вернуть авто, но когда понял, что это сделать не получится, написал заявление в полицию. Подозреваемых, 25-летнего и 30-летнего мужчин, задержали. Через несколько дней в дежурную часть обратился другой мужчина, который рассказал, что в мае в его квартиру забрались неизвестные и угрожая ножом отобрали вещи, бытовую и компьютерную технику на 85 тысяч рублей. Он тоже покинул байкерский клуб. Полицейские установили, что к преступлению причастен 54-летний любитель мотоциклов. В совершении подобных преступлений, кроме этих троих, подозревают еще двоих участников кружка.

При обыске в клубе нашли охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны разного калибра.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Разбой", "Незаконное хранение оружия" и "Незаконное изготовление оружия" (часть 3 статьи 162 УК РФ, часть 1 статьи 222, часть 1 статьи 223), четверых за неповиновение привлекли к административной ответственности (статья 19.3 КоАП РФ). Расследование уголовных дел продолжается.

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