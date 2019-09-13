В Нижнем Тагиле силовики изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя

Склад контрафактной алкогольной продукции нашли в гаражах частного дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

В частности, полиция, ФСБ и ОМОН изъяли около четырех тысяч бутылок: ассортимент водки известных марок, крепкие напитки в пластиковых бутылках по 0,5 и 5 литров, 11 канистр с этиловым спиртом по 10 литров. Часть продукции была без акцизных марок, часть - с поддельными. Также задержали ГАЗель, заполненную коробками с такой же выпивкой. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МВД по Свердловской области.

Хозяин дома сказал, что гаражи сдает в аренду, а водитель автомобиля, что он только занимается перевозкой, то есть отношения к коробкам они не имеют. Правоохранители задержали двух мужчин, которые хранили 1500 литров поддельного алкоголя в гаражах на улицах Ватутина и Докучаева.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются собственники алкоголя и каналы его сбыта. После окончания проверки примут процессуальное решение.