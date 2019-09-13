В тюменском городе рухнула стена двухэтажки

В Ялуторовске обрушилась стена нежилого здания. Погибших и пострадавших нет.

Инцидент произошел накануне. Информацию об обрушении "РГ" подтвердили в администрации города.

- Это пустое административное здание, частная собственность. В помещениях никто не жил, там не было предприятий и магазинов. Сейчас там ведутся ремонтные работы. Собственник дома находится далеко от Ялуторовска, - сообщили "РГ" в приемной главы.

Предположительно, обрушение произошло из-за проводившегося ремонта.

По факту проводится проверка.