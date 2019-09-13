Роботы-официанты начали обслуживать посетителей в ресторане Стамбула

В одном из ресторанов Стамбула вместо официантов клиентов начали обслуживать роботы. Сейчас здесь работают три робота, которые были заказаны за границей и запрограммированы турецкими инженерами.

По словам директора заведения, роботы знают, к какому столику им нужно двигаться и умеют говорить с клиентами. Необычные официанты привлекают много посетителей, которым нравится их исполнительность, пишет РИА Новости.

Ранее роботы-консультанты начали работать в тестовом режиме в аэропорту Стамбула. Они помогают пассажирам сориентироваться на территории воздушной гавани, умеют считывать текст с билета, выводить данные о полете на дисплей, а также отвечать на вопросы о расписании на турецком и английском языках.