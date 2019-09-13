В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные открытия

В Гарварде состоялась 29-я церемония вручения Шнобелевской премии за самые абсурдные научные открытия года. Шуточная награда присуждается в 10 номинациях с забавными названиями и спорным практическим применением.

Как сообщает ВВС, "Шнобеля" в нынешнем году вручали Нобелевские лауреаты - экономист Эрик Маскин, доктор медицины Рич Робертс и физик Джером Фридман. Приз был оформлен виде инсталляции из кофейного стаканчика, упаковки жевательной резинки, сигареты и зубной щетки. К нему прилагался денежный эквивалент - 10 триллионов зимбабвийских долларов или по курсу - примерно 40 центов США.

В номинации "Физика" награду получили двое ученых из Тайваня Патрисия Ян и Дэвид Ху, которые провели исследование о том, почему и как вомбаты испражняются кубиками. В номинации "Биология" победила группа исследователей из Китая, Сингапура, Австралии, Польши, США и Болгарии. Они выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Премию по медицине получил итальянец Сильвано Галос, доказавший, что употребление в пищу пиццы, но только приготовленной в Италии, помогает сохранить здоровье и снизить риск смерти от рака пищеварительных органов. В номинации "Медицинское образование" комитет отметил работу о том, как обучать студентов-медиков "Тренировкам условного рефлекса при проведении ортопедических операций" при помощи цоканья языком. В разделе "Анатомия" награду вручили группе французских исследователей за изучение "температурной асимметрии" у обнаженных и одетых мужчин. Исследование проводилось на почтальонах.

Победителем премии "Инженерное дело" стал представитель Ирана, запатентовавший аппарат для смены подгузников. В номинации "Химия" победу одержал японский ученый, установивший количество слюны ежедневно выделяемой пятилетним ребенком. Ученые из Нидерландов установили, что самые грязные в мире деньги - это банкноты из Румынии, на которых более всего обнаружено болезнетворных бактерий.

Лауреатами премии мира стали ученые из Великобритании и Сингапура, измерившие удовольствие от почесывания зудящего места, а в номинации "Психология" отметили немецкого ученого - за корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.