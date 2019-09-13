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13.09.2019 22:55
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет РФ поставил на контроль дело доктора Блюма

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела руководителя "Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" доктора Евгения Блюма. Клиника и имя ее руководителя стали широкой известны после скандала с нашей пострадавшей спортсменкой. Именно в этой фирме пыталась вылечиться российская фристайлистка Мария Комиссарова.

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Напомним, что Комиссарова во время тренировки по ски-кроссу на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением. Восстанавливаться после операций ей порекомендовали у Блюма.

Клиника находится в Испании, хотя зарегистрирована в нашей стране. И там спортсменка продолжила лечиться, но в результате не получила обещанного восстановления двигательных функций ног.

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Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, по версии следствия, Блюм решил незаконно получить деньги травмированной спортсменки, для чего предложил ей заключить контракт на оздоровительную программу на сумму более 27,8 миллиона рублей. При этом, являясь доктором медицинских наук и имея достаточный опыт работы, врач знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении после травмы позвоночника.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости www.ria.ru
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"Воспользовавшись посттравматическим состоянием девушки, он пообещал ей восстановление двигательных функций нижних конечностей в результате занятий по его авторской методике в течение одного года в Испании. Под влиянием заблуждения в мае 2014 года спортсменка подписала договор на оказание услуг и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму. Вместе с тем обещанный результат по истечении года не наступил", объяснила Петренко.

Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно и тщательным образом исследовать все обстоятельства, повлекшие нарушения прав спортсменки. И дал поручения о принятии "необходимых мер к скорейшему завершению экспертных исследований", назначенных следствием. "Глава ведомства указал на необходимость детального изучения всех материалов, связанных с прохождением лечения пациенткой, организовав при необходимости истребование дополнительной документации об оказанных женщине услугах"- подчеркнула представитель ведомства .

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Травма фристайлистки Комиссаровой
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