США передадут России 16 похищенных документов за подписью Николая II

Вашингтон передаст Москве 16 исторических документов за подписью императора Николая II, которые были похищены из российских архивов в начале 1990-х годов. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

"18 сентября 2019 года в 15:00 в резиденции посла США в РФ Спасо-хаусе (город Москва, Спасопесковский переулок, 10) состоится официальная церемония передачи российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II", - говорится на сайте ведомства.

В сообщении также отмечается, что документы были обнаружены в результате расследования министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Это не первый раз, когда США возвращают России исторические документы. Так, в марте 2016 года американская сторона передала российской 28 архивных документов, которые были украдены более 20 лет назад и тайно вывезены за рубеж. Среди них - приказ за подписью Сталина, подлинные высочайшие повеления, именные указы Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Павла I. Церемония передачи бумаг также проходила в резиденции посла США в Москве.