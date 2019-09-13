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Рубрика: Спорт

Стали известны призеры международной организации "Фэйр Плей"

Текст: Николай Долгополов (Будапешт)
Впервые в истории движения спортивного благородства чествования лауреатов двух международных организаций произошло в одни и те же сроки. Европейское движение "Фэйр Плей", отметившее 25-летие со дня основания, испытывает, как и многие международные спортивные федерации, серьезные финансовые сложности. Нет денег даже на проведение Гала вечера награждения лауреатов.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

И тогда на помощь младшему брату пришел более твердо стоящий ногах Международный комитет "Фэйр Плей", чья штаб-квартира долгие годы находится в Будапеште. Благодаря героическим усилиям президента Международного комитета знаменитого хирурга-кардиолога и прославленного фехтовальщика Йено Камути рука дружбы была протянута, спасательный круг брошен. И в воды Дуная приплыли 26 стран Европы, которые провели в дружественном им Будапеште и свою Ассамблею, и награждение.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Особенно приятно, что среди лауреатов крымчанин Сергей Ростовцев. Сначала кандидатуру студента из Симферополя для награждения Дипломом "Фэйр Плей" Олимпийского комитета России представила федерация самбо и дзюдо Крыма. Сергей, конечно, получил Диплом, и российский комитет "Фэйр Плей" решил выдвинуть Сергея Ростовцева и в лауреаты Движения "Фэйр Плей" Европы. Признаться, представители нашей страны не слишком избалованы вниманием этой организации, где ключевые посты в последнее время занимают в основном жители стран Восточной Европы и Прибалтики.

Но подвиг, не побоюсь этого слова, Сергея Ростовцева затмил все обычные политические пристрастия. В течении нескольких месяцев Сергей вместе с другими местными волонтерами работал в лагере на берегу Черного моря. Его беспокойными подопечными стали тяжело больные дети с физическими недостатками и отставанием в умственном развитии. Их привезли из Москвы на приморский берег, чтобы хоть немного поправить здоровье, чем все малыши были несказанно довольны. Кроме одного, серьезно болевшего, стеснявшегося своей почти полной неподвижности, старавшегося оставаться все время в больничной палате.

И тогда юный самбист-дзюдоист Сережа Ростовцев взялся уговорить мальчишку хотя бы "попробовать". И его подопечный вошел во вкус, но чтобы доставить мальчика на пляж, Ростовцеву приходилось каждый день в течении нескольких месяцев таскать паренька буквально на себе: расстояние составляло около 2,5 километра, да еще умноженное на два. Усилия спортсмена не пропали даром. Врачи с удовлетворением - и с удивлением - констатировали: состояние подопечного малыша резко улучшилось.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Несмотря на то, что Сергей Ростовцев живет в Крыму, а многие страны скептически смотрят на эту законную часть российской территории, Европейское движение согласилось с предложением нашего Комитета "Фэйр Плей" и наградило Сергея Ростовцев достойным призом со звонким названием "Дух Фэйр Плей".

Также Международный Комитет "Фэйр плей" вручил Диплом отделу спорта "Комсомольской правды". Вот уже 25 лет спортивные репортеры газеты проводят в конце года выборы футбольного "Джентльмена года". Им становились многие замечательные игроки, такие, как наш Федор Черенков или бразилец Халк. А называют победителя, проявлявшего благородство на футбольном поле и вне его, читатели, спортивные журналисты, специалисты футбола. "Джентльмен" вошел в число традиционных призов, а его символом стал черный смокинг, вручаемый "Джентльмену года", в который он облачается во время церемонии. И здесь, в Будапеште, представитель "Комсомолки" Вячеслав Гемст вышел на награждение Дипломом "За продвижение Фэйр Плей" в элегантном смокинге.

Спорт Спортивная жизнь
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