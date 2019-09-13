Закон Тюменской области от 12 сентября 2019 года № 51 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2020 год"

Принят областной думой 11 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области в размере 9250 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тюменской области А.В.Моор

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