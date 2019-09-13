В интернет выложили новый электронный путеводитель по Беларуси

Полюбоваться чуть ли не с высоты журавлиного полета природой и уникальной архитектурой городов, отправившись в виртуальное путешествие по национальным паркам и заповедникам Синеокой, предлагает жителям и гостям десятимиллионной республики новый электронный путеводитель по Беларуси - карта "Моя Беларусь".

Мобильное приложение "Белкартография" уже выложено в открытом доступе в интернете, сообщается на сайте Государственного комитета по имуществу. С помощью этой новинки, опубликованной на белорусском и русском языках, пользователям предлагают ознакомиться с государственной символикой страны и окунуться в ее историю. Ближе узнать и родословную ее древнейших городов.

Путеводитель расскажет, например, и об исторических хрониках Полоцка, основанного еще в 862 году славянскими племенами кривичей на берегу Западной Двины. Кстати, именно его историки считают одним из древнейших городов восточной Европы. Правда, уточняют археологи, первоначально его именовали Полотеском. На гербе города до сих пор красуется торговый корабль, ведь по Двине еще тысячелетие назад проходил торговый путь из варяг в греки.

А на северо-востоке Беларуси, на берегах рек Витьба и Западная Двина стоит еще один из ее старейших городов - Витебск. Его, согласно легенде, основала княгиня Ольга спустя столетие - в 974 году. Своему процветанию город тоже обязан расположению на пересечении важных торговых путей. Зато сегодня Витебск стал прославленной столицей "Славянского базара", родиной всемирно известных художников и артистов, среди которых чаще всего вспоминают Марка Шагала, который всю свою жизнь верно служил музе своего родного города.

Электронный помощник расскажет путешественникам и о народных промыслах и ремеслах, выдающихся исторических деятелях, наиболее значимых культурных достопримечательностях. Создатели путеводителя, отмечает агентство, постарались предложить пользователям не просто хорошо иллюстрированный продукт. К каждому обозначенному на карте объекту дана текстовая информация и прилагается аудиогид.

Стоит, правда, обратить внимание любителей пеших городских прогулок, что в новой редакции правил дорожного движения пешеходам - в целях безопасности - скоро запретят отвлекаться на гаджеты, пересекая дорогу. Общественное обсуждение данного проекта состоялось в республике еще весной.

Необходимость в изменении законодательства появилась, в том числе, из-за развития технологий. Вводится даже новый термин "средства персональной мобильности".

Согласно обновленным ПДД, будет запрещено при выходе на проезжую часть и движении по ней совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения. Как объяснили в правоохранительных органах, пересекая дорогу, нельзя будет впредь идти в наушниках, в капюшоне, смотреть в телефон, поскольку это тоже отвлекает внимание пешехода.