В России могут ввести акцизы на электронные сигареты

Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, вопрос о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости был рассмотрен на заседании правительства. "Законопроект Минздрав разработал, мы бы очень хотели, чтоб в ближайшее время он был поддержан,- сказала Скворцова во время прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Электронные сигареты и вейпы пользуются популярностью среди молодежи, однако к потреблению такой продукции есть много вопросов. В частности, в законодательстве нет пунктов, касающихся употребления вейпов в общественном пространстве. При этом такое курение наряду с обычными сигаретами вредит окружающим.

Ранее организация "Трезвая Россия" написала обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву на эту тему и предложила запретить продажу электронных сигарет. Позиция организации сводится к тому, что необходимо ввести годовой мораторий на продажу электронных сигарет и провести их полную экспертизу.