В Сирии боевики обстреляли лагерь беженцев и отняли гуманитарную помощь

В Сирии боевики группировки "Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо" обстреляли лагерь беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией, передает ТАСС информацию Центра по примирению враждующих сторон. После этого бандиты отняли часть предназначенной беженцам гуманитарной помощи.

"По полученным от беженцев сведениям, значительная часть гуманитарного груза, доставленного в Эр-Рукбан в предшествующие дни представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, была изъята боевиками и вывезена в пункт базирования группировки "Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо", расположенный в 2,5 км севернее лагеря беженцев", - уточнил глава Центра генерал-майор Алексей Бакин.

Это не первая вылазка боевиков: днем ранее они уже обстреливали лагерь из огнестрельного оружия. Данных о числе пострадавших нет.