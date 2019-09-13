Во МХАТе им. Горького восхитились своими интерьерами

Вчера во МХАТе им. Горького открылась выставка модного фотохудожника Михаила Розанова. Михаил снял для МХАТа его собственные интерьеры. На открытие выставки приехал архитектор здания Владимир Кубасов.

Выставка называется "Последний шедевр" и презентует здание МХАТ им. Горького как феномен позднесоветской театральной архитектуры.

У нас, действительно, есть повод взглянуть на просыпающийся от долгой спячки театр с архитектурной стороны как на очень интересное и авангардное пространство. "Советский", "социалистический" (на открытии выставки даже произнесли слово "брежневский") модерн в исполнении Кубасова стоит возвращения к нему эстетического внимания.

Владимир Кубасов был одним из самых сильных архитекторов-семидесятников, а здание МХАТа на Тверском - одной из лучших его работ.

Приглашенный на открытие выставки, он был явно счастлив возрождением интереса и настоящего внимания к тому, что он сделал, и призывал приглашать его для подсказок при восстановлении и изменении интерьера.

Фотографии Розанова, известного как мастера архитектурной съемки, помогали увидеть безупречную графику театрального пространства.