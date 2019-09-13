Во МХАТе им. Горького восхитились своими интерьерами

Выставка называется "Последний шедевр" и презентует здание МХАТ им. Горького как феномен позднесоветской театральной архитектуры.
У нас, действительно, есть повод взглянуть на просыпающийся от долгой спячки театр с архитектурной стороны как на очень интересное и авангардное пространство. "Советский", "социалистический" (на открытии выставки даже произнесли слово "брежневский") модерн в исполнении Кубасова стоит возвращения к нему эстетического внимания.
Владимир Кубасов был одним из самых сильных архитекторов-семидесятников, а здание МХАТа на Тверском - одной из лучших его работ.
Приглашенный на открытие выставки, он был явно счастлив возрождением интереса и настоящего внимания к тому, что он сделал, и призывал приглашать его для подсказок при восстановлении и изменении интерьера.
Фотографии Розанова, известного как мастера архитектурной съемки, помогали увидеть безупречную графику театрального пространства.