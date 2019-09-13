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13.09.2019 11:21
Рубрика: Власть

Врачи в 2020 году будут получать больше в труднодоступных регионах РФ

Текст: Екатерина Ясакова

Дополнительные выплаты к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" начнут действовать в стране в следующем году, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
С 2020 года участниками программы "Земский доктор" станут врачи всех возрастов

По ее словам, это необходимо для дополнительной популяризации профессии в отделенных и труднодоступных регионах страны. В числе особых регионов северные и арктические, Дальний Восток и территории, куда сложнее всего добраться.

Программа "Земский доктор" проходит в России с 2012 года, "Земский фельдшер" - с 2018-го. Они подразумевают единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по полмиллиона для фельдшеров, которые согласны ехать работать в села. Как отметила Скворцова, данные программы уже помогли заинтересовать более 34 тысяч специалистов.

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