Врачи в 2020 году будут получать больше в труднодоступных регионах РФ

Дополнительные выплаты к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" начнут действовать в стране в следующем году, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По ее словам, это необходимо для дополнительной популяризации профессии в отделенных и труднодоступных регионах страны. В числе особых регионов северные и арктические, Дальний Восток и территории, куда сложнее всего добраться.

Программа "Земский доктор" проходит в России с 2012 года, "Земский фельдшер" - с 2018-го. Они подразумевают единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по полмиллиона для фельдшеров, которые согласны ехать работать в села. Как отметила Скворцова, данные программы уже помогли заинтересовать более 34 тысяч специалистов.