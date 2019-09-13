ВРИО пресс-секретаря патриарха назначен Владимир Легойда

Распоряжением святейшего Патриарха Кирилла священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха, сообщают новостные агентства. Временно исполняющим обязанности пресс-секретаря назначен Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Владимир Легойда - известный церковный деятель и публицист, преподаватель МГИМО, ведущий телепрограммы Пасрсуна" на телеканале СПАС. Он также герой очень интересного цикла глубоких интервью в "РГ" о жизни Церкви, человек, умеющий отвечать на сложные вопросы.