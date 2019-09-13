Заявление на регистрацию "Фризиума" в России подадут в течение месяца

Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

По ее словам, препарат уже более 20 лет находится в обращении, это означает, что проведение клинических испытания не понадобится, поэтому процесс регистрации пройдет в короткие сроки.

Напомним, что власти обратили внимание на проблему нехватки препаратов для больных эпилепсией после череды задержаний матерей в почтовых отделениях, которые пытались получить там заказанные в интернете лекарства для своих детей-инвалидов. Так как препараты не зарегистрированы в России, за их получение по закону полагается наказание. При этом больным детям часто не хватает тех препаратов, что продаются в России. В частности, не удается найти жидкие суспензии и другие формы препаратов.

В освещении этой проблемы активно участвовала директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава. Юридические специалисты этого хосписа оказывали помощь женщинам, которые пытались получить препараты и оказывались под следствием. Как ранее прокомментировала Лида Мониава "РГ", появилась надежда, что дети получат необходимое лечение и проблема будет исчерпана.