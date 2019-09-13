Зеленский: Киев хочет провести встречу в нормандском формате в сентябре

Киев настаивает, чтобы встреча в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) состоялась уже в сентябре. Об этом в четверг заявил украинский президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что для него окончание войны и возвращение мира являются приоритетными задачами.

Он отметил, что украинская сторона готовится к переговорам и разрабатывает план выполнения минских соглашений с четкими сроками. При этом озвучивать детали этого плана он не стал, пишет ТАСС.

Зеленский сообщил, что на будущей встрече лидеры "четверки" обсудят все пункты минских договоренностей и "формулу Штайнмайера". Он также выразил надежду на то, что переговоры закончатся позитивно.