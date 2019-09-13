Звезда "Богатые тоже плачут" и "Дикой Розы" Кастро завершила карьеру

Ушла эпоха - это без сарказма и преувеличений масштабов теледрамы: 66-летняя знаковая мексиканская актриса и певица Вероника Кастро, имеющая культовый статус в том числе и в нашей стране, официально объявила о завершении карьеры.

Как пишет артистка, она устала от агрессии, насмешек и измотана всем тем количеством зла, которое ее окружает. Поэтому последние годы все, чего она хотела, - это просто покоя. Так что пришло время прощаться.

При этом Кастро благодарит поклонников, которые были с ней на протяжении ее более чем полувековой карьеры.

Комментаторы, в основном - из латиноамериканских стран, горюют, отказываются верить, что это происходит, объясняются Кастро в вечной любви и призывают Бога и Деву Марию благословить их кумира. При этом наставительно отмечая, что не стоит все же реагировать на сплетни.

Ранее сообщалось, что Кастро "помянула" своего партнера по сериалу "Богатые тоже плачут" Рохелио Герра, скончавшегося от остановки сердца, песней Филиппа Киркорова.