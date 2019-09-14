МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.

Промежуточные итоги подтверждают основную версию авиапроисшествия - отказ двигателей из-за попадания в них птиц, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МАК. Доклад будет опубликован в ближайшие дни. В него войдут анализ полета, состояние самолета, описание действий экипажа и наземных служб.

Напомним, авиационный инцидент случился утром 15 августа. Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Москва - Симферополь, на взлете столкнулся со стаей птиц, из-за чего возникли неполадки в двигателях.

После отказа техники, пилот Дамир Юсупов принял решение посадить самолет на кукурузное поле неподалеку от аэропорта. Он осуществил приземление в ручном режиме, без шасси. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров. Никто не пострадал, но сам Airbus ремонту не подлежит и будет утилизирован.

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