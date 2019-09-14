В Подмосковье под колесами электрички погибли два человека

Два человека, включая несовершеннолетнего, погибли под колесами электрички в подмосковных Мытищах.

Прибывшим на место ЧП сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность одного из погибших. Это гражданин 2004 года рождения.

"Погибшие переходили пути в непредназначенном месте и были травмированы скоростным поездом", - сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО уточнили, что трагедия произошла на станции "Тайнинская". Электричка следовала по маршруту "Болшево - Москва".