Пассажирам севшего на мель судна в Югре оказана помощь

Пассажирам севшего на мель "Метеора" в Октябрьском районе Югры оказана необходимая помощь, сообщили в субботу в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

- Для оказания медицинской помощи и доставки пассажиров в Ханты-Мансийск на место происшествия прибыли три теплохода - "Метеор-Ветер", "Линда", "Метеор", - сообщили в департаменте. - По уточненной информации, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще два - в состоянии легкой степени тяжести.

На месте работают медики из ближайшего к месту ЧП поселка Перегребного.