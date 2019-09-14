В Екатеринбурге проверят показ "Ревизора" со сценой изнасилования

Екатеринбургский ТЮЗ проведет внутреннее расследование после показа сцены изнасилования в экспериментальной постановке "Ревизора", представленной псковской труппой в рамках фестиваля "Реальный театр". Еще нужно выяснить, присутствовали ли на спектакле юные зрители, заявила директор ТЮЗа Евгения Умникова.

Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина

Как уже сообщала "РГ", скандал разгорелся в конце недели, после того, как шокированные зрители рассказали о "полном зале детей" на чересчур натуралистической постановке "Ревизора", в которой Хлестаков принимал на сцене душ, а потом на глазах Городничего и Городничей насиловал Марью Антоновну.

"Театр юного зрителя - одна из площадок фестиваля "Реальный театр", спектакли отбирает наш арт-директор Олег Лоевский, очень уважаемый театровед, составлена афиша, где указаны все возрастные категории, в данном спектакле указана 18+. Все, что необходимо по возрастным категориям, мы все выполнили <...> В зале были взрослые, однако, возможно, кто-то из родителей пришел со своими взрослыми детьми, поэтому мы проведем внутреннее служебное расследование, сегодня мы не можем это сделать, я запрошу объяснительное от наших контролеров, администраторов, которые проверяют билеты, и, конечно, мы узнаем, были ли какие-либо очень юные зрители на спектакле или нет", - сообщила ТАСС Умникова.

Судя по афише фестиваля "Реальный театр", прошедшего на площадках четырех екатеринбургских театров с 6 по 13 сентября, "Ревизора" в постановке псковского театра вместе с тремя другими фестивальными спектаклями действительно представляли зрителю с возрастным ограничением "18+". Однако остановило ли это родителей, пожелавших приобщить детей к классике? Для многих само название "Театра юного зрителя" означает, что ничего предосудительного в нем показать не могут. Да и какого подвоха можно было ожидать от комедии Гоголя из школьной программы?

- Дети были, - подтвердил "РГ" арт-директор фестиваля Олег Лоевский. - Если пошел на красный свет - не удивляйся. На билете написано "+18", на афише написано "+18". Родитель приходит на спектакль с возрастным ограничением с ребенком и пишет потом жалобу. Мы не винный магазин, чтобы у всех проверять документы. Взрослые сами должны были понять, что пометка стоит не просто так.

В пресс-службе театра вину также поспешили переложить на родителей. Сообщили, что на входе в зал зрителей, пришедших с несовершеннолетними, предупреждали о демонстрации "недетских" цен. Однако предупредить, в этом случае не значит - предотвратить. Ведь могли бы и не пустить, как это до сих пор делают в кинотеатрах при показе "взрослых" картин. Действительно ли при проведении фестиваля выполнены все требования закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"? Как ни странно, подавляющее большинство фестивальных премьер с пометкой "18+" прошли именно в детском театре.

По закону демонстрировать детям информационную продукцию с возрастным ограничением "18+" запрещено. Запрещено при любых обстоятельствах, вне зависимости от мнения родителей. А если несовершеннолетние все-таки оказались на таком мероприятии, ответственным за него проведение необходимо предпринять организационные, технические и другие меры для их защиты от запрещенной информации. К примеру, перед началом спектакля уведомить зрителя "звуковым сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий". Или "завуалировать" наиболее откровенные сцены с учетом присутствия в зале несовершеннолетних. Ведь для чего-то в театре существует занавес? Не говоря уже о сложной системе освещения подмостков.

Не исключено, что одной внутренней проверкой инцидента дело не закончится. Исполнение закона ФЗ № 436 намерена проверить региональная прокуратура. Однако, по словам ее представителя Марины Канатовой, пока как-то прокомментировать ситуацию она не уполномочена.

Добавим, что если нарушение закона будет установлено, театру по статье 6.17 КоАП РФ грозит наказание в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.