В Екатеринбурге проверят показ "Ревизора" со сценой изнасилования

Новости

Юрий Лоза предложил расширить список музыкальных рекомендаций для школ 16:55
"Кто она вообще такая?": Юрий Лоза жестко раскритиковал Билли Айлиш 16:32
Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ 16:24
Киркоров поддержал лежащую в коме Заворотнюк 16:14
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака 16:00
Вышел новый клип сольного проекта лидера Rammstein 15:53
Россия ведет переговоры с США о нормализации работы загранучреждений 15:50
10-летний безногий скейтбордист из Петербурга стал всемирно известным 15:43
Александр Балуев прокомментировал информацию о перенесенной им операции 15:37
"Русофилы", несмотря на преследования в Болгарии, провели ежегодный слет 15:35
Опубликовано видео с места смертельной аварии под Ярославлем 15:12
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира 15:01
Пассажирам севшего на мель судна в Югре оказана помощь 15:00
Медведев примет участие в праздновании освобождения Белграда от фашистов 14:45
Врач объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Заворотнюк 14:43
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами 14:42
В Ростове испекли самый большой в России каравай 14:14
Андрей Разин: Заворотнюк навредило омоложение стволовыми клетками 14:13
Состоялся телефонный разговор Румаса с Медведевым 14:11
Бизнес-залы в аэропортах 18 городов станут недоступны для ряда пассажиров 13:52
Невероятная скорость: в США оценили российскую суперторпеду "Шквал" 13:51
Получившую ожоги 50% тела актрису Рубинчик выписали из больницы 13:36
Умер певец и актер Эдди Мани 13:10
В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники 13:07
В Индии объявили о планах производства российских самолетов Ил-114 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество протестировало новинки смартфонов
14.09.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге проверят показ "Ревизора" со сценой изнасилования

Текст: Михаил Пинкус (Екатеринбург)
Екатеринбургский ТЮЗ проведет внутреннее расследование после показа сцены изнасилования в экспериментальной постановке "Ревизора", представленной псковской труппой в рамках фестиваля "Реальный театр". Еще нужно выяснить, присутствовали ли на спектакле юные зрители, заявила директор ТЮЗа Евгения Умникова.
Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина

Как уже сообщала "РГ", скандал разгорелся в конце недели, после того, как шокированные зрители рассказали о "полном зале детей" на чересчур натуралистической постановке "Ревизора", в которой Хлестаков принимал на сцене душ, а потом на глазах Городничего и Городничей насиловал Марью Антоновну.

Фото: youtube.com
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября "рюмкой водки"

"Театр юного зрителя - одна из площадок фестиваля "Реальный театр", спектакли отбирает наш арт-директор Олег Лоевский, очень уважаемый театровед, составлена афиша, где указаны все возрастные категории, в данном спектакле указана 18+. Все, что необходимо по возрастным категориям, мы все выполнили <...> В зале были взрослые, однако, возможно, кто-то из родителей пришел со своими взрослыми детьми, поэтому мы проведем внутреннее служебное расследование, сегодня мы не можем это сделать, я запрошу объяснительное от наших контролеров, администраторов, которые проверяют билеты, и, конечно, мы узнаем, были ли какие-либо очень юные зрители на спектакле или нет", - сообщила ТАСС Умникова.

Судя по афише фестиваля "Реальный театр", прошедшего на площадках четырех екатеринбургских театров с 6 по 13 сентября, "Ревизора" в постановке псковского театра вместе с тремя другими фестивальными спектаклями действительно представляли зрителю с возрастным ограничением "18+". Однако остановило ли это родителей, пожелавших приобщить детей к классике? Для многих само название "Театра юного зрителя" означает, что ничего предосудительного в нем показать не могут. Да и какого подвоха можно было ожидать от комедии Гоголя из школьной программы?

- Дети были, - подтвердил "РГ" арт-директор фестиваля Олег Лоевский. - Если пошел на красный свет - не удивляйся. На билете написано "+18", на афише написано "+18". Родитель приходит на спектакль с возрастным ограничением с ребенком и пишет потом жалобу. Мы не винный магазин, чтобы у всех проверять документы. Взрослые сами должны были понять, что пометка стоит не просто так.

В пресс-службе театра вину также поспешили переложить на родителей. Сообщили, что на входе в зал зрителей, пришедших с несовершеннолетними, предупреждали о демонстрации "недетских" цен. Однако предупредить, в этом случае не значит - предотвратить. Ведь могли бы и не пустить, как это до сих пор делают в кинотеатрах при показе "взрослых" картин. Действительно ли при проведении фестиваля выполнены все требования закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"? Как ни странно, подавляющее большинство фестивальных премьер с пометкой "18+" прошли именно в детском театре.

На фестивале "Реальный театр" показали Муму, которую спасло МЧС

По закону демонстрировать детям информационную продукцию с возрастным ограничением "18+" запрещено. Запрещено при любых обстоятельствах, вне зависимости от мнения родителей. А если несовершеннолетние все-таки оказались на таком мероприятии, ответственным за него проведение необходимо предпринять организационные, технические и другие меры для их защиты от запрещенной информации. К примеру, перед началом спектакля уведомить зрителя "звуковым сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий". Или "завуалировать" наиболее откровенные сцены с учетом присутствия в зале несовершеннолетних. Ведь для чего-то в театре существует занавес? Не говоря уже о сложной системе освещения подмостков.

Не исключено, что одной внутренней проверкой инцидента дело не закончится. Исполнение закона ФЗ № 436 намерена проверить региональная прокуратура. Однако, по словам ее представителя Марины Канатовой, пока как-то прокомментировать ситуацию она не уполномочена.

Добавим, что если нарушение закона будет установлено, театру по статье 6.17 КоАП РФ грозит наказание в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
"Газпром" ограничил поставки газа через Opal
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Пушков назвал шизофренией слова Турчинова о войне с Россией
Сноуден сообщил о своей свадьбе в России