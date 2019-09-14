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14.09.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре на севшем на мель судне пострадали восемь человек

В Югре на мель село пассажирское судно "Метеор", следовавшее из населенного пункта Березово в Ханты-Мансийск. ЧП произошло недалеко от населенного пункта Перегребное Октябрьского района.

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В результате, по данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадали восемь человек, данных об их состоянии нет. По другой информации, пострадавших пятеро, он получили ушибы и ссадины.

Всего на борту находились 66 человек, из них шесть членов экипажа.

На место аварии отправились три судна, на одном из которых находятся медики. За пассажирами вышел теплоход.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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