В Югре на севшем на мель судне пострадали восемь человек

В Югре на мель село пассажирское судно "Метеор", следовавшее из населенного пункта Березово в Ханты-Мансийск. ЧП произошло недалеко от населенного пункта Перегребное Октябрьского района.

В результате, по данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадали восемь человек, данных об их состоянии нет. По другой информации, пострадавших пятеро, он получили ушибы и ссадины.

Всего на борту находились 66 человек, из них шесть членов экипажа.

На место аварии отправились три судна, на одном из которых находятся медики. За пассажирами вышел теплоход.