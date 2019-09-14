В Свердловской области при пожаре погибли две девочки

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В поселке Нейво-Рудянке в Свердловской области утром произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли двое детей.
Как сообщило региональное МЧС, пожарные успели вынести девочек из горевшей квартиры, но они уже отравились продуктами горения, и спасти детей не удалось. Мать девочек была госпитализирована.
Остальные жители дома эвакуировались. С огнем пожарные справились за пять минут.
На месте трагедии работают сотрудники следственных органов, причина возгорания устанавливается.