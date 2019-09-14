Новости

Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова 12:37
Названа причина столкновения автобуса с грузовиком под Ярославлем 12:26
Пушков отреагировал на высказывание Кучмы о сговоре против Украины 12:05
Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до девяти 11:56
Новые правила электронной оплаты вступили в силу в ЕС 11:52
В Югре на севшем на мель судне пострадали восемь человек 11:35
"Газпром" ограничил поставки газа через Opal 11:25
Собчак опубликовала фото из ЗАГСа с 19-головым свидетелем 11:20
В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек 11:19
Французы пересели на велосипеды из-за забастовки транспортников 11:08
Видео: перед венчанием в церкви Собчак пересела из катафалка в карету 11:01
Минимальная стоимость водки в России может составить 233 рубля 10:56
Медведева: Чувствую, что могу выступать лучше 10:54
В Свердловской области при пожаре погибли две девочки 10:41
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк 10:39
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь 10:21
На Украине нашли экспортную "девяносто девятую" с нулевым пробегом 10:00
Песни Nirvana и Цоя вошли в "культурный норматив" школьника 09:46
Видео: столкновение Ford Focus с лосем окончилось трагически 09:40
Власти США запросили переписку менеджеров Facebook, Apple и Google 09:28
Жена игрока "Лацио" исполнила танец, чтобы оторвать мужа от приставки 09:15
Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений 08:59
Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир 08:51
"Спартак" - "Урал" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 08:35
Сборная России по волейболу стартовала на Кубке мира с победы 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество протестировало новинки смартфонов
14.09.2019 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области при пожаре погибли две девочки

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Нейво-Рудянке в Свердловской области утром произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли двое детей.

Медалью наградили мальчика, погибшего при попытке спасти деда при пожаре

Как сообщило региональное МЧС, пожарные успели вынести девочек из горевшей квартиры, но они уже отравились продуктами горения, и спасти детей не удалось. Мать девочек была госпитализирована.

Остальные жители дома эвакуировались. С огнем пожарные справились за пять минут.

На месте трагедии работают сотрудники следственных органов, причина возгорания устанавливается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
"Газпром" ограничил поставки газа через Opal
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Пушков назвал шизофренией слова Турчинова о войне с Россией
Сноуден сообщил о своей свадьбе в России