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14.09.2019 17:03
Рубрика: В мире

Трамп заявил о ликвидации сына Бен Ладена

Текст: Александр Саможнев
Сын основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Хамза бен Ладен ликвидирован, заявил президент США Дональд Трамп.
Фото: CIA via AP Фото: CIA via AP
Фото: CIA via AP

"Высокопоставленный член "Аль-Каиды" и сын Усамы бен Ладена был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", - подтвердил глава Белого дома.

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По мнению Трампа, потеря Хамзы бен Ладена лишит террористов символической связи с его отцом, а также подорвет связи организации. Хамза отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками.

Между тем о возможной гибели Хамзы бен Ладена американские СМИ сообщили еще летом, однако США официально не подтверждали эти сообщения.

Напомним, Вашингтон назначил вознаграждение в один миллион долларов за информацию, которая поможет обнаружить Хамзу. Террорист выступал с призывами к атакам против столиц западных стран и к мести против США.

По некоторым данным, на момент объявления о выплате за голову Хамзы бен Ладена спецоперация была уже проведена, но Вашингтон не был уверен, что сын "террориста номер один" мертв.

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