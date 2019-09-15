Хулигана-курильщика сняли с рейса в Хабаровске

Мужчину, который курил на борту воздушного судна, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, сняли с рейса. Экипаж несколько раз делал нарушителю замечания, которые тот игнорировал, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

"Командир воздушного судна доложил о происшествии в дежурную часть Хабаровского линейного управления МВД РФ на транспорте", - уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

В аэропорту назначения полицейские доставили злостного курильщика в дежурную часть и составили протокол по статье 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф до трех тысяч рублей.