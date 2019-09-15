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15.09.2019 05:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хулигана-курильщика сняли с рейса в Хабаровске

Текст: Александр Филимоненко

Мужчину, который курил на борту воздушного судна, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, сняли с рейса. Экипаж несколько раз делал нарушителю замечания, которые тот игнорировал, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

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"Командир воздушного судна доложил о происшествии в дежурную часть Хабаровского линейного управления МВД РФ на транспорте", - уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

В аэропорту назначения полицейские доставили злостного курильщика в дежурную часть и составили протокол по статье 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф до трех тысяч рублей.

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