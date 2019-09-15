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15.09.2019 08:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии вертолет перестал выходить на связь

Текст: Александр Филимоненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пилот вертолета Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов Якутии, перестал выходить на связь. Об этом было проинформировано Главное управление МЧС России по Республике Саха.

Фото: Марина Лысцева\ТАСС
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"Воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки заготовленной рыбы. На борту находились три человека - пилот и два пассажира. Аварийный маяк не срабатывал", - уточнили в пресс-службе главка. Пилот перестал выходить на связь во время полета к устью ручья Уточан в Оймяконском районе.

На поиски пропавших с озера Аяма в район рыболовецкой базы у устья реки Уточан вылетел другой вертолет Eurocopter, а из поселка Усть-Нера вертолет Robinson. Оба воздушных судна - частные.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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