В Якутии вертолет перестал выходить на связь

Пилот вертолета Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов Якутии, перестал выходить на связь. Об этом было проинформировано Главное управление МЧС России по Республике Саха.

"Воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки заготовленной рыбы. На борту находились три человека - пилот и два пассажира. Аварийный маяк не срабатывал", - уточнили в пресс-службе главка. Пилот перестал выходить на связь во время полета к устью ручья Уточан в Оймяконском районе.

На поиски пропавших с озера Аяма в район рыболовецкой базы у устья реки Уточан вылетел другой вертолет Eurocopter, а из поселка Усть-Нера вертолет Robinson. Оба воздушных судна - частные.