Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии

В Оймяконском районе Якутии перестал выходить на связь вертолет "Eurocopter", принадлежащий местному добывающему предприятию.

Воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера. На борту находились три человека - пилот и два пассажира. "Сработки аварийного маяка не происходило", - рассказали РИА Новости в МЧС России.

В ведомстве отметили, что пилот перестал выходить на связь в тот момент, когда геликоптер направлялся в сторону устья ручья Уточан. На поиски направлены принадлежащие частным компаниям вертолеты "Eurocopter" и "Robinson".