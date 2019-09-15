В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры

В Салавате в отношении ученицы 11-го класса завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала. По версии следствия, девушка завела младшую сестру в баню, засунула ее голову в таз с водой и какое-то время удерживала. В итоге ребенок захлебнулся и умер.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Идет допрос близких и родных девочек. Подозреваемую задержали и сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.