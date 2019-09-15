В Уфе в аварии с пассажирским микроавтобусом пострадали двое детей

В Уфе при столкновении пассажирской "ГАЗели" и легкового автомобиля пострадали четыре человека, включая двоих детей. Об этом в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что авария произошла около восьми часов вечера по московскому времени на пересечении улиц Комсомольская и Шафиева. За рулем "ГАЗели", двигавшейся по 224-му маршруту, был 38-летний мужчина. Автомобилем "ВАЗ-2109", который столкнулся с микроавтобусом, управляла 24-летняя девушка. Ее увезли в больницу с различными травмами. Также медицинская помощь понадобилась трем пассажирам автобуса, в том числе детям семи и 11 лет.

В момент столкновения в салоне "ГАЗели" находились 13 человек.