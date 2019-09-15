Число пострадавших при взрыве в Ангарске увеличилось до 12

Число пострадавших при взрыве в пятиэтажном доме Ангарска Иркутской области увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

- Всем им потребовалась медицинская помощь, восемь из пострадавших, в том числе шестеро детей, до сих пор находятся в больнице. Мужчина 48 лет - в крайне тяжелом состоянии, - сообщили в минздраве.

По данным ведомства, у всех шестерых детей состояние средней тяжести - ожоги, отравление угарным газом и сотрясение мозга.

Напомним, взрыв и пожар в жилом доме Ангарска произошли в субботу поздно вечером. По предварительным данным, ЧП случилось из-за взрыва самогонного аппарата, однако позднее выяснилось, что виной оказалось самовольное подключение к газу одного из жильцов дома.