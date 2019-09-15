Самогонный аппарат взорвался в одной из пятиэтажек Ангарска

В одной из пятиэтажек Ангарска после взрыва начался пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС России по Иркутской области в ночь на воскресенье. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к ликвидации огня.

"Из квартиры на втором этаже были эвакуированы пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Им оказана медицинская помощь", - рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 90 квадратных метров, повреждений конструкций здания нет.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался самогонный аппарат.