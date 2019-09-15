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15.09.2019 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Алтайском крае поезд столкнулся с вышкой, есть погибший

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Барнаульские следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда с вышкой, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, ЧП произошло "в связи с ненадлежащим исполнением должностным лицом своих обязанностей".

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области
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- Предварительно установлено, что 14 сентября около 18 часов 15 минут местного времени на 178 километре станции Озерки Алтайского края произошло столкновение локомотива с площадкой монтажной вышки автомотрисы. Трем электромонтерам, находившимся на площадке, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В том числе тяжкий вред здоровью, - сообщили в следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского СУТ. - На следующий день один из электромонтеров скончался в больнице.

Как оказалось, причиной столкновения стал человеческий фактор. Дежурный по станции, не дождавшись приказа диспетчера, пустил электровоз по закрытому для движения шестому пути. Машинист увидел вышку автомотрисы слишком поздно, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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