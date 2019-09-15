Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке

На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор тянется от Агалатовского сельского поселения до въезда на КАД возле Бугровского сельского поселения. Его общая длина - около двенадцати километров. Если без пробок стандартное время на преодоление этого участка составляет восемь минут, но сейчас - не меньше часа.

Судя по всему, значительная часть застрявших в пробке автомобилистов - дачники. Обычно поток петербуржцев, возвращающихся в город после выходных, увеличивается в воскресенье вечером, но сегодня из-за испортившейся погоды люди решили вернуться пораньше. Ситуация осложняется двумя авариями - примерно посередине пробки и ближе к развязке с КАД.