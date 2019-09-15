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15.09.2019 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти в автомобильной аварии погибла трехлетняя девочка

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 15 сентября в Волосовском районе Ленинградской области.

Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП случилось около 10.50 на тринадцатом километре автодороги Кемполово - Тосно - Выра - Шапки. 43-летний водитель Kia Rio не справился с управлением машиной. Автомобиль пересек противоположную сторону дороги, съехал в кювет и врезался в дерево.

Находившаяся в салоне машины трехлетняя девочка от полученных травм погибла на месте. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Гатчинскую больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии. 

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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