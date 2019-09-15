В Петербурге назвали победителей премии "Александра Невского"

В четверг в отеле Талион наградили лауреатов Всероссийской историко-литературной премии за 2019 год. Всем победителям помимо денежных призов вручены символы премии - скульптурные изображения святого благоверного князя Александра Невского.

В этом году на победу в конкурсе претендовали 224 историко-литературных произведения и 55 музеев из 30 регионов страны.

Первого места в номинации "Литературный конкурс" удостоен Владимир Лапин за книгу "Цицианов", вышедшую в серии "ЖЗЛ". Она рассказывает о жизни прославленного генерала, князя Цицианова. Именно этот грузинский князь, известный остроумец и храбрец, на практике осуществил присоединение Грузии к России, много способствовал установлению мира на Кавказе.

- Он раздвиг пределы России. И я счастлив и горд, что смог хоть в какой-то мере воздать должное его удивительной судьбе, - сказал, получая премию, автор книги.

Вторая премия в этой номинации присуждена Наталии Королевой, дочери великого космического конструктора за двухтомник "Сергей Павлович Королев. Мой отец".

- При жизни имя отца было засекречено настолько, что он дважды не смог получить Нобелевскую премию: за первый космический спутник и за гагаринский полет, - рассказывает Наталия Сергеевна. - Хрущев, когда ему позвонили из Нобелевского комитета, сказал, что науку у нас творит весь советский народ. А в 59 лет отец умер. Мне очень хотелось, чтобы его жизнь осталась в назидание потомкам, чтобы поколения знали о ней...

Для своей книги Наталия Королева "прошерстила", как сама говорит, 16 архивов, объездила все места, где жил ее отец, побывав даже на Колыме. Итогом этих изысканий стала еще одна книга - альбом фотографий и документов "Жить надо с увлечением", которую автор на церемонии награждения вручила устроителям премии как ответный дар .

Невозможно назвать всех лауреатов конкурса - среди награжденных специальными премиями писатели, историки, музейщики из Тобольска и Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга, Крыма и Тамбова, Кировской области и Тюмени.

И все же два музейных проекта хочется выделить особо. Это команда под руководством Евгения Богатырева, создавшая музейно-архитектурный комплекс "Дом-музей Тургенева в Москве" и проект "Музей семьи императора Николая II в Тобольске". За короткий срок "дом Муму", как называли здание Тургеневского музея москвичи, превратился в комплекс с богатейшей коллекцией.

Получая награду, Евгений Богатырев подчеркнул: для музейных работников эта премия является предметом необычайной гордости. За короткое время конкурс "Александр Невский" превратился в один из самых авторитетных и почитаемых в России.

Двух лауреатов поздравил председатель Союза писателей России Николай Иванов.