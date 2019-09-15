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15.09.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Коми сделал селфи с убитым и выдал себя полиции

Текст: Марина Ледяева (Республика Коми)

В Воркуте местный житель получил 20 лет колонии строгого режима за убийство двух человек и кражи. Раскрыть преступления помог сам осужденный, который сделал селфи с убитым им человеком.

Как сообщает следственное управление СКР по Республике Коми, в октябре прошлого года во время алкогольных посиделок в поселке Северном возникла ссора, и 39-летний местный житель набросился с ножом на своего 48-летнего знакомого. Потерпевший получил 13 ранений и скончался на месте.

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Убийца сфотографировался на фоне тела, забрал телефон знакомого, а также бытовую технику из квартиры и уехал в Воркуту. Там у него возник конфликт с 42-летним прохожим. Осужденный четырежды ударил его ножом, мужчина также скончался на месте. Преступник взял себе его телефон, деньги и сигареты.

После этого он отправился в ресторан, где стал показывать всем фотографии с убитым человеком. Окружающие вызвали полицию. В отделении снимки увидели правоохранители, и это стало неопровержимой уликой.

Еще во время следствия обвиняемый полностью признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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