На Кубани при взрыве газового баллона пострадали четыре человека

В кубанском городе Тихорецке при взрыве газового баллона в автомобиле пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, ЧП произошло сегодня днем на улице Ленинградская. Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 12.27. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горение двух машин и воспламенившуюся кровлю магазина, находившегося рядом. Площадь пожара составила около десяти квадратных метров. Огонь удалось полностью потушить в 12.31.

В результате происшествия в больницу доставлены четыре человека, двое из них - несовершеннолетние 2005 и 2019 годов рождения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.