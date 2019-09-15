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15.09.2019 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани при взрыве газового баллона пострадали четыре человека

Текст: Анна Юркова

В кубанском городе Тихорецке при взрыве газового баллона в автомобиле пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей.

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По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, ЧП произошло сегодня днем на улице Ленинградская. Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 12.27. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горение двух машин и воспламенившуюся кровлю магазина, находившегося рядом. Площадь пожара составила около десяти квадратных метров. Огонь удалось полностью потушить в 12.31.

В результате происшествия в больницу доставлены четыре человека, двое из них - несовершеннолетние 2005 и 2019 годов рождения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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