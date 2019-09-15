Четыре человека погибли при загадочных обстоятельствах на Южном Урале

Четыре человека погибли при невыясненных обстоятельствах в поселке Магнитка Челябинской области. Тела извлекли из подвала на территории одного из частных домовладений, сообщили в субботу в ГУ МЧС региона.

- Сообщение о гибели людей оперативному дежурному поступило из ГУ МВД региона, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС Егор Пахомов. - Выехавшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы извлекли из подвала трех погибших, включая подростка. Еще один мужчина подавал признаки жизни и был госпитализирован. Однако скончался в больнице. Причины гибели пока не установлены. К родственникам жертв для оказания помощи направлены психологи МЧС.

Ранее телеканал "РЕН TV" сообщил, что в Челябинской области произошел взрыв снаряда в частном доме. Однако в ГУ МЧС эту информацию не подтвердили. По предварительным данным, следов взрыва или пожара на месте происшествия не обнаружено.

Не исключено, что пострадавшие отравились какими-то испарениями во время нахождения в подвале. Однако и эта версия официального подтверждения пока не получила.

Как сообщили в ГУ МВД региона, по предварительной информации, смерть людей не носит криминальный характер.

В следственном управлении СК региона, сообщили, что по факту гибели людей организована доследственная проверка. В качестве возможной причны гибели людей следователи называют "отравление газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения овощехранилища". Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти.