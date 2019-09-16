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16.09.2019,  
12:32
Текст:  Антон Валагин

Асимметричный удар: что показала атака дронов на Саудовскую Аравию

Йеменская боевая коалиция "Ансурулла" нанесла успешный удар по двум нефтеперерабатывающим предприятиям государственной корпорации Saudi Aramco. Удар был комбинированным: в первой волне шли легкие беспилотники - по всей видимости, для отвлечения внимания ПВО, - за ними на резервуары с нефтью обрушились крылатые ракеты. Зенитные комплексы Patriot, специально закупленные Саудовской Аравией для защиты нефтепромыслов, не отреагировали на цели, летевшие низко над землей.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Коалиция "Ансурулла"состоит из десятков йеменских националистических группировок, ее боевое ядро составляют ополченцы-хуситы, чья война с Саудовской Аравией продолжается с марта 2015 года, когда Эр-Рияд начал крупную военную операцию в Йемене. Несмотря на то, что Саудовская Аравия располагает современным оружием западного производства и опирается на поддержку спецназа Франции и США, асимметричная тактика коалиции позволила ей одержать победу и постепенно укрепить свои позиции, пишет MilitaryWatch.

Стоимость "атаки дронов" оценивается более чем в 300 миллионов долларов в день - столько теряет зависимая от нефти экономика Саудовской Авравии из-за сокращения добычи и производства нефти на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Нанесенный нефтеперегонным заводам ущерб еще предстоит оценить, но убытки могут достигнуть нескольких миллиардов долларов, если пострадавшие объекты не будут оперативно восстановлены и запущены в эксплуатацию.

Поскольку Эр-Рияд уже испытывает финансовые затруднения из-за расходов на затянувшуюся кампанию в Йемене и низких цен на нефть в последние годы, способность наносить удары в самую болезненную точку противника может дать "Ансурулле" возможность добиться прекращения войны на выгодных для себя условиях. Мировые цены на нефть выросли в результате атаки, а повторное нападение беспилотников на саудовские нефтепромыслы могут иметь глобальные последствия. В выигрыше от роста цен на нефть окажутся экономики Венесуэлы, Ирана и России, находящиеся под воздействием все более жестких санкций США и их союзников.

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