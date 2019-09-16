Джеки Чан извинился перед российскими поклонниками

В опубликованном в понедельник видеообращении Джеки Чан поблагодарил российских фанатов за поддержку, практически без акцента заявив: "Я вас люблю".

Знаменитый китайский актер должен был приехать в Россию на премьеру фильма "Вий-2: тайна печати дракона", который выйдет на российские экраны 19 сентября. Однако поездку пришлось отменить из-за того, что Джеки занят подготовкой к предстоящим 1 октября торжествам в честь 70-летия КНР. В видеообращении к российской аудитории Джеки Чан также поздравил Россию и Китай с 70-летием установления дипломатических отношений, подчеркнув: "Руссий с китайцем - братья навек".