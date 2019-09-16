Правительство дополнило список научных организаций и вузов, которым дано право проводить защиты и присуждать ученые степени кандидата и доктора наук без участия Высшей аттестационной комиссии.

К перечню, куда сегодня входят 4 НИИ и 25 вузов, добавлены Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова и Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН.

- Сеченовский университет сможет самостоятельно присуждать степени не только по медицинским и фармацевтическим, но и по биологическим наукам, - рассказал "РГ" ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. - Теперь мы сможем развивать параллельные программы аспирантуры и PhD, а наши аспиранты смогут получать двойные дипломы.

Что дает расширение круга организаций, которые сами присуждают "кандидатов" и "докторов"?

- Это хороший знак, - уверен директор Центра подготовки кадров высшей квалификации МИСиС Андрей Игнатов. - Минобрнауки гарантирует высокое качество подготовки ученых в этих вузах и НИИ. А организации будут отвечать своей репутацией за уровень молодых ученых, которые получают у них степень.